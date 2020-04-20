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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, "Koronavirüs damlacık yoluyla alındığı zaman akciğerlerde sorun yaratarak ilgili klinik tabloyu oluşturuyordu ama literatüre baktığımız zaman ACE2 reseptörleri aracılığıyla virüsler yapışıp vücutta kalıyordu. ACE reseptörleri vücutta hangi organlarda daha fazla dersek;

1. İnce bağırsaklarda

2. Kalın bağırsaklarda

3. Onikiparmak bağırsağı

4. Böbrekler

5. Testisler

6. Safra yolları ve safra kesesi

7. Kalp kası

8. Tiroid

9. Pankreas

14. Rektum

15. Yumurtalıklar

16. Özofagus / Yemek borusu

17. Karaciğer

22. Akciğer

Akciğer 22'nci sırada geliyor ama klinik tablo daha ağırlıklı olarak akciğerde seyrediyor" dedi.

GAİTA NUMUNELERİNDE CANLI VİRÜSE RASTLANDI

Prof. Dr. Özkan, "Genelde klinik serilerde yaklaşık yüzde 5 ila 30 hastada semptomlar çıkmadan karın ağrısı ve ishal oluyor. Devam ettiği müddetçe ciddi ishaller oluyor. Daha sonra ilk başlarda bildirilmeyen fekal/oral yol dediğimiz bulaş ortaya çıktı. Rektal salgılarda ve gaita numunelerinde canlı virüse rastlandı. Hatta hastalarda semptomlar başladıktan, PCR testi negatif olduktan sonra yani 30 gün sonra bunlar görülebiliyor. Dolayısıyla buzdağının tepesini şimdi görüyoruz. İleride ne olacak bilmiyoruz" dedi.