Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde insanları etkilemeye devam ediyor. Bu noktada hastalığı anlamaya çalışmak için onlarca çalışma yapılmaya devam ediyor. Hastalık, şüphesiz yaşlılarda, sigara içenlerde, çeşitli sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olanlarda ve bağışıklık sistemi yetersiz kişilerde daha ağır seyrediyor. Bireylerin hapşırmaları ve öksürmeleriyle ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşan koronavirüsün başka bulaş yolları olup olmadığı da yapılan araştırmalar arasında...

Peki, koronavirüs gıdalardan bulaşıyor mu? Virüs mide ve bağırsaklara ulaşabiliyor mu? Covid-19 dışkıdan bulaşabiliyor mu? Yapılan araştırmaların çarpıcı sonuçlarını İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Habertürk'e anlattı.

KORONAVİRÜS GIDALARDAN BULAŞIR MI?

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan ortak raporda; gıda tüketimi yoluyla Covid-19’un kişilere bulaşarak solunum sistemi hastalığına yol açtığıyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını açıkladı. Virüsler bakterilerin aksine gıdalar üzerinde çoğalamazlar dolayısıyla da gıdalarla bulaşmazlar. İnsan ya da hayvan gibi canlı bir taşıyıcıya ihtiyaç duyarlar. Virüsle enfekte kişiler; gıda üzerine aksırma, öksürme ya da virüse bulaşık ellerini dokunmalarıyla virüsü bulaştırabilirler. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bu şekilde Covid-19 ile enfekte gıda paketine değip elimizi ağzımıza, burnumuza ya da gözlerimize dokundurarak teorik olarak çok az da olsa virüsü alma riskine sahibiz. Ancak bu enfeksiyonun asıl bulaşma şekli kesinlikle değildir" diye konuştu.

KORONAVİRÜS MİDE VE BAĞIRSAKLARA ULAŞABİLİYOR MU?

Dr. Bektaş, "Mide asidi birçok enfeksiyon etkenine karşı bir bariyer görevi oluşturmaktadır. Bununla birlikte mide asidinin, Covid-19’u yok edeceği ile ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Dolayısıyla mide asidinin bu enfeksiyondan bizi koruyabileceğini söylemek doğru değildir.

Covid-19 enfeksiyonunda; ateş, yorgunluk, öksürük, ağır vakalarda ise nefes almada zorlanma en sık rastlanan bulgulardır. Covid-19'lu bazı hastalar bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetleri sahip olabilmektedir. Bu da sindirim sisteminin de hastalıktan etkilenebileceğini düşündürmektedir. Sindirim şikayetlerinin eşlik ettiği hastalarda enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir. Çin Wuhan Universitesi'nin önderliğinde yapılan yeni bir araştırma American Journal of American Journal of Gastroenterology'de yayımlandı. Araştırmada Covid-19'lu hastaların çoğunun dışkısında virüs saptanmış. Orta ve ağır şiddetteki Covid-19 hastaların bir kısmında sindirim sistemi şikayetleri de eşlik etmiştir. Aynı çalışmada, 204 hastanın 6’sında solunum sistemi bulgusu olmadan, ishal gibi sindirim sistemine ait bulgular vardı" dedi.

Dr. Atilla Bektaş

UMUMİ TUVALETLERDEN KAÇININ ÖNERİSİ

Dr. Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "WHO ve EFSA ortak raporunda enfekte hastaların dışkı örneklerinden Covid-19 genetik materyali (RNA) izole edildiği belirtilmiştir. Buna karşın, hastalıkta fekal (dışkıyla)-oral bulaşma için herhangi bir kanıtın olmadığı söylenmiştir. Oysa fekal-oral bulaşmanın da olası yayılma şekillerinden biri olabileceği yeni çalışmalarla ortaya konmuştur.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology dergisinde yer alan bir derlemede, Covid-19'un, dışkıyla diğer insanlara bulaşının (oral-fekal yayılım) olası yayılım şekillerinden biri olabileceği ile ilgili kanıtlar ortaya konuldu.

Makalede, Covid-19 enfeksiyona sahip ya da iyileşmiş olan hastaların yanı sıra asemptomatik taşıyıcı olarak nitelendirilen hastalık bulgusu göstermeyen taşıyıcıların da, dışkı yoluyla enfeksiyonu yayma potansiyeline sahip olabileceği bildirildi.

Bu son araştırma sonrası, fekal-oral bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, tuvalet sonrası ellerin iyice yıkanması ve özellikle umumi tuvaletlerin kullanılmasından kaçınılması önem kazanmıştır. Çünkü dışkı artığının elleri, yiyecekleri, suyu kirletebileceği anlamına gelir. Böylelikle virüs ağza veya gözlere bulaştığında veya solunduğunda enfeksiyona neden olabilir.

Aynı makalede Çin’de 2 aylık ile 15 yaş arası çocuklardan oluşan 8 vakalık küçük bir grupta, çocukların hastalık geliştirmeden hastalığı dışkı yoluyla yayabileceği görülmüştür. Potansiyel olarak enfekte olmuş çocukların doktorları ve bakıcılarının dışkıyla bulaş olabileceğinin farkında olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır."

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