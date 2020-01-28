Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı. Hastalığın 3 bin kişiye bulaştığı belirlendi.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıklamıştı.

Hastalığın yayılmasını önlemek için, Çin Yeni Yılı tatili 3 gün daha, yani Pazar'a kadar uzatıldı.

Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrini ziyaret etti.

Vuhan'ın da aralarında olduğu 10 şehir karantinaya alınmış durumda.

Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı 2 bin 744. Resmi basın kuruluşları, bu kişilerden 300'ünün durumunun kritik olduğunu bildiriyor.

BBC Li Keqiang - Çin'in en etkili ikinci siyasetçisi Vuhan'ı ziyaret etti

BBC'nin Çin muhabiri Robin Brant, ülkenin asli tatil döneminin uzatılmasının sıradışı olduğunu söylüyor, "Ancak yarım milyar insanın trenlere, uçaklara ve otobüslere binmesi ve ülkeyi baştan başa geçmesi hükümetin istediği son şey" diyor.

Yurt dışında da en az 42 hasta tespit edildi. Bu ülkeler arasında ABD ve Avustralya da var.

Ancak şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

'2019-nCoV' ismi verilen koronavirüs, insanlarda zaatüre belirtilerinin görülmesine yol açıyor.

BBC

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.

Bu süreçte insanlar hasta olduklarını bilmeden etrafındakilere virüsü bulaştırabiliyor.

Analiz: BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher

Bu açıklama virüsü daha yakından tanımamız ve Çin'in salgını önlemek için yapması gerekenler konusunda bize önemli bilgiler sundu.

Çin'i etkileyen son ölümcül koronavirüsü olan SARS'a ve Ebola'ya yakalanan insanlar, hastalığı yalnızca belirtiler ortaya çıktıktan sonra bulaştırıyordu.

Grip ise hasta olduğunuzu bilmeden insanlara bulaştırabileceğiniz türden bir virüs.

BBC

Yetkililer bu koronavirüsün domuz gribinde olduğu gibi küresel bir salgına dönüşme seviyesinden henüz uzakta olduğumuzu söylüyor.

Fakat bu "belirti göstermeyen bulaştırıcılar" Çinli yetkililerin işini çok daha zorlaştıracak.

Hâlâ yanıt bulmamış önemli sorular var: Kuluçka evresindeki virüsü taşıyan insanlar ne oranda bulaştırıcı ve Çin dışına çıkmış hastalar bu virüsü gittikleri ülkelerde de bulaştırdılar mı?

Ve ayrıca Çin Sağlık Bakanı, bu virüsün bulaşıcılık özelliğinin nasıl artmakta olduğunu düşünüyor?

Çin'in Vuhan, bir hayalet kent görünümünde.