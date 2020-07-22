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Yılbaşından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, tüm sektörleri yeniden şekillendirdi. Bu süreçte en hızlı ve radikal değişim ise perakende sektöründe yaşandı. 43 ülkede yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri sunan REM People’a göre, sektördeki değişim 1-3 yıl sürecek.

Ofis/resmi kıyafetlerin satışı düşerken, spor ve rahat kıyafetlere olan talep artacak. Mağazalar online ticarette teslimat noktası haline gelecek, maske, eldiven ve diğer hijyen ürünleri trend aksesuarlar olacak.

REM People’ın CEO’su Bülent Peker, koronavirüs sonrası senaryoda perakendenin yeni normalini şu sözlerle değerlendirdi:

“Perakendeciler tarafında; mağaza içi tanzim/teşhir uygulamaları, mobil ödeme sistemleri, ürün teslim/iade politikaları, stok yönetimi ve lojistik gibi alanlarda önemli değişiklikler yaşanacak. Birçok perakendeci, tüketici hassasiyetinin artmasından dolayı yaşanabilecek satış kayıplarının önüne geçmek için, teknoloji ve inovasyon tabanlı sistem ve yöntem değişiklikleri yapmak zorunda kalacak. Bu değişime, hızlı ayak uydurup yenilikleri başarıyla uygulayabilenler pazardaki yerini korumaya devam edecekken, diğerleri büyük müşteri kayıplarıyla yüzleşmek durumunda kalacaklar. İnatla ve ısrarla salgın öncesi dönemdeki normlara dönme hayali kuran perakendecileri büyük hayal kırıklıkları beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”

REM People’a göre sektörleri gelecek 1-3 yıl içinde aşağıdaki trendler bekliyor:

RAHAT KIYAFETLER SATILACAK

Hayat daha yavaş da olsa dışarıda da sürdüğü için gardıroplar yenilenecek. Ancak salgın öncesindeki tempoya dönmesi kolay olmayacak. Ofis ve resmi kıyafetlere olan talep düşse de rahat kıyafetlere olan talep atacak. Özellikle maske ve eldivenler büyük olasılıkla trend aksesuarlar olarak kalacak.

SEYAHAT YOK LÜKS VAR

Uzun vadede daha fazla insan harcamalarını kesecek ve daha mütevazı seçeneklere yönelecek. Bütçeleri krizden ciddi şekilde etkilenmeyenler seyahat edemeyeceği için daha fazla fiziksel lüks ürünlere yatırım yapacak.

KÜÇÜK ESNAFA TALEP ARTACAK

Pandemi zamanındaki kadar yoğun olmasa da online market alışverişi hala popüler. Ancak gelecekte hem online kanala hem de küçük marketlere olan talep dengelenecek.

DUYGUSAL HARCAMA AZALACAK

Tüketici güveni giderek artacak olsa da harcama kalıpları önemli ölçüde değişti. Güvenlik endişesiyle mağaza ziyaretleri azaldığı için duygusal harcamalar da yüksek seyretmeyecek. Böylece daha rasyonel alışveriş yapılacak ve toplu alım popüler hale gelecek.

PAKET SERVİSİ YÜKSELECEK

Restoranlar adım adım canlanmaya başlarken, paket servisi olan restoran, yiyecek noktaları ve marketler, uzaktan çalışan insan sayısı yüksek kalacağından daha az yaya trafiği yaşayacak.

AYNI GÜN TESLİM ÖNE ÇIKACAK

İşletmelerin ne kadar çevik tedarik zincirleri olursa, piyasada o kadar başarılı olacaklar. Aynı gün teslimat seçeneği sunan perakendeciler, müşteriler için rakiplerine göre daha cazip hale gelecek.

MAĞAZALAR TESLİMAT NOKTASINA DÖNÜŞECEK

Salgın sonrası gerçeklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve inovasyonu artırmak perakende satış mağazaları için hayati önem taşıyacak. Hızlı hareket etmeyen perakendeciler, çevik e-ticaretle rekabet edemez. Fiziksel perakendede; maliyet optimizasyonu sebebiyle mağaza sayısı azalacak, var olanların önemli bir kısmı ise ürün toplama / bırakma (teslimat) noktalarına dönüştürülecek.

YAPAY ZEKA DEVREYE ALINACAK

Daha fazla kişi çevrimiçi alışveriş yaparken, daha fazla otomasyon gerektiren müşteri hizmetleri gerekecek. Daha fazla e-ticaret markası, müşterilerin sorularına yanıt vermek üzere otomatik olarak metin ve sesli yanıtlar üretmek için yapay zeka destekli araçlar uygulayacak.