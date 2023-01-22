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Koronavirüs sonsuza dek sürecek!

"Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar" toplantısında konuşan Prof. Eskild Petersen, koronavirüsün sonsuza dek süreceğini belirterek, "Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ümidimiz bütün varyantlara işleyecek bir aşı bulmak. 40 yıldır bunu influenza için deniyoruz; ancak bunun için çok uzun bir yolculuğa ihtiyaç var" dedi. Prof. Nicola Petrosillo ise salgınlardan korunmak için doğaya ve iklime saygılı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Ormansızlaşma, hayvanların insanlara daha yakın olması anlamına geliyor. İnsanlara daha yakın olurlarsa bu virüsler insanlara bulaşabilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Koronavirüs sonsuza dek sürecek!

İstanbul'da düzenlenen “Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar” toplantısında, dünyada enfeksiyonlarla mücadele konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Covid-19 pandemisinin üç yıldır devam ettiğini ve bu süreçte aşıların önemli bir rol oynadığını belirten Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (ESCMID), Salgın Yapan Enfeksiyonlar Görev Grubu (EITaF) Başkanı Prof. Eskild Petersen, "Pandeminin bizler için çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Toplumlarımızın kapanması, maskeler ve aşılar hakkında çok fazla tartıştık. Aşılar yüzde 100 etkili olmasa da ağır hastalıklar ve ölümlere karşı bize temel bir koruma sağlar; ancak dikkatli kullanılmalıdır" dedi.

Prof. Nicola Petrosillo (solda) ile Prof. Eskild Petersen (sağda)
Prof. Nicola Petrosillo (solda) ile Prof. Eskild Petersen (sağda)

KORONAVİRÜS SONSUZA DEK SÜRECEK

Koronavirüsün sonsuza dek süreceğini kaydeden Petersen, "Influenza binlerce yıldır var ve hiçbir zaman gitmeyecek. Covid de böyle bir şey. Influenza gibi koronavirüs de hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Aşıları dikkatli kullanarak bunu öğrenebiliriz" dedi.

Türkiye'de 6 ayda bir Covid aşısı uygulaması yapıldığını ancak uluslararası alanda bunun önerilmediğini aktaran Prof. Petersen, "Şu anki durumda 5-6-7 doz aşının daha iyi koruduğunu gösteren bilimsel bir kanıt yok. Örneğin; alerjilerde antijeni üst üste vermek suretiyle bir tedavi uygulanır fakat bu çok dikkatli olunması gereken bir durumdur. Covid-19'da da fazla kullanılırsa duyarsızlaşma olabilir. Virüsün ne kadar değiştiği de önemlidir. Muhtemelen önümüzdeki kış yeni bir aşıya ihtiyaç duyacağız. Örneğin, yaşlılara yılda bir kez grip aşısı yapıyoruz. Bunun nedeni aşının işe yaramaması değil; virüsün yeni varyantlarla ortaya çıkması ve koronavirüs için de aynı şey geçerli. Bu yüzden çoğu Avrupa ülkesinin 4 doz aşı yaptığını (mRNA aşısı) söyleyebilirim. Bu yıl sonbaharda da 5'inci yapılabilir" dedi.

COVID-19, RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN GRİPTEN DAHA TEHLİKELİ

Prof. Petersen, Covid-19 ile influenza arasındaki önemli farkı açıklayarak, şunları söyledi: "Yaşlı, diyabet, kalp hastalıkları ve başka hastalıkları olan kişilerde Covid çok daha şiddetlidir. Bu nedenle aşıları gerçekten de 75 yaş üstü, diyabet ve kalp hastalığı olan kişilere hedeflemeliyiz; çünkü bu kişiler gribe kıyasla çok daha ciddi hastalık riski altındadır. Gelecekte belki de gripte olduğu gibi her yıl bir doz aşı yapacağız ama henüz o noktada değiliz. Şu an gelecek hakkında tahminde bulunmak çok zor."

"BU VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

ESCMID Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof. Nicola Petrosillo ise "Bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Daha bulaşıcı olan yeni alt varyantların ortaya çıkması, hastaneler üzerinde bir etki yaratacaktır. Ateşi, boğaz ağrısı, öksürüğü olan insanlar aynı anda hastaneye gittiklerinde, diğer hastaların tedaviye erişiminde soruna yol açabilirler. Bu yüzden bu virüsle yaşamayı öğrenmek çok önemli."

HEDEF TÜM VARYANTLARDA İŞE YARACAK AŞIYI BULMAK

Prof. Petersen ise bu sorunun ortadan kaldırılması için ümitlerinin bütün varyantlara işleyecek bir aşı bulmak olduğunu ifade ederek, 40 yıldır bunu influenza için denediklerini; ancak bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmeyeceğini, çok uzun bir yolculuğa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Gelecekteki salgınlara ilişkin öngürülerini aktaran Prof. Petersen, "Afrika'da, HIV 50-60 yıldır var olan bir hastalıkken kimse bunun farkına varmadı. 10 yıl önce Ebola'nın ya da geçtiğimiz yıl ocak ayında maymun çiçeğinin yaygınlaşma tehlikesi var mı diye sorsaydınız, cevabım 'hayır' olurdu. Dolayısıyla bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz; ama detayları görme konusunda daha da iyileşmeliyiz. Daha iyi gözlemlemeliyiz ve ilgili verileri almak konusunda kendimizi daha da çok geliştirmeliyiz" diye konuştu.

"DOĞAYA VE İKLİME SAYGI GÖSTERMELİYİZ"

Prof. Petrosillo, gelecekte karşılaşabileceğimiz salgınlara karşı önerilerde bulundu: "Yeni viral enfeksiyonlardan kaçınmak istiyorsak doğaya ve iklime saygı duymalıyız. Şu anda ormansızlaşma söz konusu. Ormansızlaşma, hayvanların insanlara daha yakın olması anlamına geliyor. Hayvanlarda bulunan ve hayvanlarda kalan birçok virüs var; ancak insanlara daha yakın olurlarsa bu virüsler insanlara bulaşabilir. İklim değişikliği virüsleri de çok etkileyen bir şeydir. Sivrisinekler virüsü taşıyabilir. İtalya'da 20 yılda iki chikungunya ateşi salgını oldu. Doğu Pasifik bölgesinden, Afrika'dan gelen Chikungunya, sivrisinekler tarafından insanlara bulaşır. İtalya'da mevcut değildir; ancak uluslararası seyahatle İtalya'ya geldi. Dolayısıyla daha fazla salgına neden olabilecek pek çok koşulumuz var."

HAYVANLAR VE İNSANLAR YAKINLAŞTIKÇA YENİ VİRÜSLER ORTAYA ÇIKIYOR

Prof. Petersen, Çin Wuhan'daki hayvan pazarında nesli tükenen hayvanların da satıldığına dikkat çekerek, orada hayvanlar ve insanlar arasındaki temasın çok yoğun olduğunu, bu şartlarda virüsün yayılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Gelecek salgınlara karşı teknolojinin geçmişe kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğunu kaydeden Prof. Petersen, "Çok daha hızlı araştırma ve gözlemleme yapabiliyor ve anlayabiliyoruz. Covid aşısı çok kısa sürede geliştirildi. 20 yıl önce ortaya çıkan SARS'ın hangi virüsten kaynaklandığını anlamamız çok uzun bir süre almışken, bu defa virüsü anlamak yaklaşık 10 günümüzü aldı. Dolayısıyla araştırmaya, bu alandaki teknolojinin geliştirilmesine yatırım yapılması gerekiyor" diye konuştu.

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