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Koronavirüs tedavisi gören CHP'li eski vekil yaşamını yitirdi

Balıkesir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan 18'inci Dönem İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez (72),hayatını kaybetti.

koronavirüs
DHA

CHP Balıkesir 26'ncı Dönem Milletvekili Mehmet Tüm, Yusuf Kenan Sönmez'in ölümünü sosyal medya hesabından duyururken, "Koronavirüs teşhisiyle Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 18'inci Dönem Milletvekilimiz, değerli abimiz Kenan Sönmez'i kaybettik, çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu Kenan ağabey" mesajını paylaştı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, "CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez'i koronavirüs nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Akçay'da iş yeri olan, Edremit Merkez İlçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurucu başkanlığını da üstlenen Sönmez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüş ve yaklaşık 10 gün önce Edremit Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

Yusuf Kenan Sönmez 1948 Zonguldak doğumlu Türk siyasetçidir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunudur.

Özel Sektör Yöneticiliği, Serbest Ticaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası.

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