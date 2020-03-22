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Cep telefonu ve tabletler koronavirüse karşı nasıl dezenfekte edilmeli?

Koronavirüs salgınına karşı korunma önlemleri kapsamında cep telefonları ve tabletler nasıl temizlenmeli? Dezenfekte işlemi yapılırken, hangi malzemeler kullanılmalı? hangileri kesinlikle kullanılmamalı? İşte mobil cihazlar için 5 adımda hijyen rehberi...

koronavirüs telefon
HABERTURK.COM

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlere ek olarak kişisel temizlik de büyük önem taşıyor.

Sağlık uzmanları yeni tip koronavirüsün nesneler üzerinde de canlı kalabildiğine dikkat çekiyor. Cep telefonları ve tabletlerin de gün içerisinde en sık kullanılan teknolojik aletler arasında olduğunu hatırlatan uzmanlar, el hijyenine dikkat edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefon ve tablet yüzeylerinde canlı kalabildiği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca hijyen için doğru kimyasalların kullanılmaması durumunda elektronik cihazların zarar görebilme ihtimalinin de unutulmaması gerekiyor.

Bu kapsamda Turkcell, telefon ve tabletlerimizi, cihaza zarar vermeden nasıl yapabileceğimizi anlatan bir video hazırladı.

İşte 5 adımda cep telefonu ve tablet temizliği:

1- Bir antibakteriyel temizleme spreyi alın veya küçük bir sprey şişesinin yüzde 70’ini eczanelerde bulabileceğiniz izopropil alkol, yüzde 30’unu distile su ile doldurun.

2- Telefonu veya tabletinizde, varsa tüm aksesuarları çıkarın. (kılıf, kulaklık, şarj aleti, kartlık gibi)

3- Karışımı mikrofiber bir bezin üzerine hafifçe püskürtün ve telefonun veya tabletiniz ile tüm aksesuarlarınızı iyice silin.

4- Kamera merceği gibi girintili bölümleri ise kürdan ya da kuru pamuklu çubuk ile temizleyip, bezle tekrar üzerinden geçin.

5- 15 dakika kuruma süresinden sonra, aksesuarlarını geri takıp cihazınızı açabilirsiniz.

BUNLARI SAKIN KULLANMAYIN!

Cep telefonunuzu veya tabletinizi temizlerken aşağıda belirtilen maddeleri kesinlikle kullanmayın:

- Ev temizlik ürünleri

- Sıkıştırılmış hava

- Aerosol sprey temizleyiciler

- Sert çözücüler:  aseton, benzen, toluen

- Çamaşır suyu

- Amonyak

- Aşındırıcı tozlar

- Hidrojen peroksit

Bu temizlik prosedürünü cep telefonları ve tabletlerinizin yanı sıra dizüstü bilgisayar gibi ekranı olan diğer cihazlarınız için de uygulayabilirsiniz. 

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