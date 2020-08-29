Dereli'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere

Koronavirüse yakalanan gazeteci Sabahattin Önkibar, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.

Önkibar paylaşımında, "Korona tedavi sürecim başarıyla tamamlandı. Hastaneden taburcu edildim. Bu vesile ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve ekibiyle, sağlık çalışanlarına minnetlerimi sunuyorum." dedi.

— Sabahattin Önkibar (@sonkibar) August 28, 2020

Önkibar bir süre önce, yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona'ya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum" ifadeleri ile koronaya yakalandığını duyurmuştu.