Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Koronavirüse yakalanan Sabahattin Önkibar taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan gazeteci Sabahattin Önkibar, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sabahattin Önkibar

Koronavirüse yakalanan gazeteci Sabahattin Önkibar, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.

Önkibar paylaşımında, "Korona tedavi sürecim başarıyla tamamlandı. Hastaneden taburcu edildim. Bu vesile ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve ekibiyle, sağlık çalışanlarına minnetlerimi sunuyorum." dedi.

Önkibar bir süre önce, yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona'ya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum" ifadeleri ile koronaya yakalandığını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı
GÜNDEMMaltepe'deki orman yangını: Şüpheli DHKP/C'li çıktı
Kozan orman yangınında yeni gelişme: Serbest kaldılar
GÜNDEMAdana'daki yangına ilişkin yeni gelişme
Muğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
GÜNDEMMuğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama ...
İstanbul'da bin 500 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Denetimi" gerçekleştirildi
GÜNDEMİstanbul'da 500 polisle dev denetim
MSB: Hakkari’de 1 asker şehit oldu
GÜNDEMHakkari'de bir asker şehit oldu
Mersin'de PKK/KCK üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMPKK/KCK üyesi 4 şüpheli gözaltında
"Donald Trump öldü mü?" Bu da The Simpsons kehaneti
GÜNDEM"Donald Trump öldü mü?" iddiası
Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 binden fazla kişi evinde gözlem altında
GÜNDEMBalıkesir'de 2 binden fazla kişi evinde gözlem ...
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı
Aşureye süt konur mu konmaz mı? Masterchef'te sütlü aşure tartışması
GÜNDEMAşureye süt konur mu konmaz mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X