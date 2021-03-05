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HaberlerSağlıkMUTANT UYARISI! İnsandan hayvana bulaşmayacağının garantisi yok - Haberler
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Koronavirüste mutant uyarısı: İnsandan hayvana bulaşmayacağının garantisi yok

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını öncesinde de hayvanlarda koronavirüsün birçok türünün görüldüğünü ve görülmeye devam ettiğini söyledi. Köse, "Şu an dünyada etkili olan koronavirüs türünün insandan hayvana veya hayvandan hayvana bulaşma eğilimi yok. Fakat RNA yapılı virüslerin mutasyona uğrayarak bizden hayvanlara, hayvanlardan da hayvanlara bulaşmayacağının garantisi yok. İnsanlar zaten evde durmaktan sıkılmıştı. Virüs böyle bir yetenek kazanırsa, bir de sokak hayvanlarına bulaşması durumunda bizim için sorun daha da büyür" dedi

MUTANT UYARISI! İnsandan hayvana bulaşmayacağının garantisi yok - Haberler
DHA

2020 yılının başından beri dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla birçok insan, bu virüsün adını ilk defa duydu. Buna karşın koronavirüsün farklı çeşitlerinin uzun yıllardır birçok hayvan üzerinde hastalık yaptığı az bilinen gerçekler arasında gösteriliyor.

Kedi, köpek, sığır, tavuk, inek gibi birçok hayvanda yıllardan beri koronavirüsün farklı türleri çeşitli enfeksiyonlara sebep olurken, bu hastalıkların ilaç ya da aşı tedavileri bulunuyor. Bugüne kadar bu virüs türlerinin hayvandan insana bulaşmadığını kaydeden Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yaşanan pandeminin yarasa kaynaklı bir koronavirüsten ortaya çıkmasının bu virüs çeşidinin mutasyona uğrayan bir yapısı olmasından kaynaklandığını söyledi.

`YILLARDIR HAYVANLARIN HAYATINDA OLAN BİR VİRÜS AİLESİ´

Hayvanlarda yıllardan beri koronavirüs türlerinin neden olduğu çeşitli enfeksiyonların var olduğunun altını çizen Köse, şu an için dünya genelinde etkili olan koronavirüsün hayvandan insana bulaşma özelliği olmadığını belirtti. Yaşanan pandemi sürecinin başlangıcının yarasadan kaynaklandığı üzerinde durulduğunu ifade eden Köse, "Doğal olarak hayvansal kaynaklı bir hastalık olduğu belli. Sonra da insana bulaşmış. Ardından mutasyona uğrayıp insandan insana uğrama yeteneği kazanmış. İnsandan hayvana bulaştığına dair birkaç istisna dışında örnek yok. Yani şu an için hayvanlarımızdan korkmaya gerek yok. Fakat bu virüs RNA yapılı bir virüs. Doğası gereği milyonlarca kez mutasyona uğrayabiliyor. Bugün sadece insandan insana bulaşan bu virüsün mutasyona uğrayıp insandan hayvana, sonra da hayvandan hayvana bulaşmayacağının garantisini veremeyiz. İnsanlar zaten evde durmaktan sıkılmıştı. Virüs böyle bir yetenek kazanırsa, bir de sokak hayvanlarına bulaşması durumunda bizim için sorun daha da büyük olur. Bu nedenle önlemlerin bir an önce alınıp, en yoğun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Pandeminin önüne geçtiğimiz an bu tip durumlar da yaşanmadan ortadan kalkmış olur" diye konuştu.

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