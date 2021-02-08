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Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı?

Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? Sorusu ALO 190 Dini Danışma Hattı'na en çok sorulan sorulardan biri oldu. Koronavirüs hayatımıza gireli bir yılı geçerken tüm dünyada milyonlarca insanı virüs nedeniyle kaybettik. Peki, Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? İşte cevabı...

Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı?

ALO 190 Dini Danışma Hattı'na en çok gelen sorulardan biri de 'Koronadan ölen şehit sayılır mı?' Sorusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin şehit sayılıp sayılmayacağına dair önemli bir açıklamada bulundu.

KORONA VİRÜSTEN OLAN ŞEHİT SAYILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "Koronavirüs nedeniyle ölen sağlık çalışanları şehit sayılır mı?" sorusu yöneltildi. Erbaş, şöyle cevap verdi:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."

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