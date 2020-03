Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD

HABERTURK.COM

Konoravirüsün yeni merkez üssü ABD! Dün itibarıyla ABD'deki vaka sayısı 82 bin 179'a ulaştı. Bu sayıyla birlikte ABD, Çin ve İtalya'yı geçip en çok koronavirüs görülen ülke oldu.

Habertürk yazarı Oray Eğin, dün gece New York'tan canlı olarak bağlandığı Habertürk TV'de Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programında ülkede yaşananları anlattı.

Evinin önünde canlı yayına bağlanan Eğin, New York polisinin her zamankinde daha fazla sokaklarda ve parklarda göründüğünü, kalabalık insanlar evlere sokmaya çalıştığını söyledi.



ABD'de ölü sayısının bini geçtiğini belirten Oray Eğin şunları anlattı: "Ülkede büyük bir panik yaşanıyor. Özellikle New York'ta dünden bugüne 100 kişilik bir vaka artışı yaşındı ve toplam sayı 385'e ulaştı. Hastaneler giden insan sayısı yüzde 40 arttı. Doktorların, hemşirelerin hastalandığı haberleri geliyor ve hastanelerde hiç yer kalmadığı söyleniyor."

Başkan Trump'la New York Valisi'nin salgınla ilgili yaptığı farklı açıklamalar nedeniyle bir kafa karışıklığı olduğun belirten Oray Eğin şöyle devam etti: "Uçmanlar Trump'ın iki hafta sonra Paskalya'da insanlar sokaklara çıksın, her yer tıklım tıklım olsun hayata geri dönelim beklentisinin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını söylüyor. New York Times gazetesi bugün bir araştırma yayınladı. Buna göre; Amerika'da 90 gün boyunca hiç kimse evden çıkmasa bile virüs yok olmuyor, ölü sayısı düşmüyor. Sıkı tedbirler 90 gün uygulansa bile 20 bin kişi hayatını kaybetmiş olacak. 2.3 milyon kişi de virüsle yaşayacak. Eğer Trump'ın dediği gibi iki hafta sonra hayat normale dönerse rakam 126.5 milyon kişi bu virüsten hastalanacak ve 1.3 milyon kişi ölecek!"

Salgınla ilgili televizyonlarda yapılan tartışmalarda insanlık dışı fikirler ortaya atıldığını söyleyen Eğin, ekledi: "Mesela Teksas vali vekili ya da yorumcular şunları söyleyebiliyor: 'Bu bir milyon kişi, yaşlı insanlar kendilerini feda etseler ekonominin geleceği için, ülkenin, kendi çocuklarının geleceği için n'olur...' Bunu canlı yayında söylüyorlar."

Bu açıklamaların tepki çektiğini ama ABD kapitalizminde önemli olanın ekonomi ve şirketler olarak bakıldığını anlatan Oray Eğin, "Dün açıklanan ekonomik paketten de virüsten önce de zor durumda olan bazı şirketlerin faydalanacağı ortayı çıktı. Lobiciler inanılmaz bir şekilde çalıştılar. Koronayla hiç ilgili bile olmayan şirketlere yardım yapılacağı anlaşıldı. Korona öncesi de çok zor durumda olan Boeing'e milyarlarca liranın aktarılacağı söyleniyor."

Amerika'yı hem insan kaybının vakaların artışı hem de ekonomik bakımda bir çöküşün beklediğini belirten Eğin şunları söyledi: "Evde kalınsa da kalınmasa da bir felaket senaryosu var. Amerika biraz kendi aymazlığının, ilk başlarda bu virüsü hafife almanın bedelini ödüyor. Şu anda 3.3 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurmuş durumda. Bu bir rekor. İşsizlik rakamı yüzde 25'e ulaştı ve rakımın yüzde 30'a çıkacağı tahmin ediliyor."

Bütün bunlara rağmen Trump'a desteğin göreve geldiği ilk günden beri en yüksek orana ulaşmasıyla ilgili de Oray Eğin şunları söyledi: "Ülke bir lider arıyor böyle bir durumda. Ve Trump belki de hayatının en mutlu anlarını yaşıyor. Her gün televizyonlarda halka sesleniyor. Bu yıl Amerika'da seçim yılı. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bir seçim yarışı olacak ama şimdi bu yarış neredeyse ortadan kayboldu. Demokratların adayı olması beklenen Joe Biden evinde ve telekonferansla kampanya yürütecek mi o belli değil. Trump her gün ekranda ve alternatif bir gerçeklik üretiyor. Ben ilk günden beri bunun bir pandemi olduğunu söyledim, çok ciddiye aldım diyor kendi söylemlerinin aksine. İnsanlar da buna inanıyor. Buna da çok şaşırmamak lazım. Böyle durumlarda toplumlar liderlerin arkasında kenetlenmeyi bekliyorlar. Trump çok da hafife alınası biri değil çok zeki, halka nasıl hitap edeceğini biliyor, basit bir dille konuşuyor. Hep muhteşem, çok iyi gibi abartılı kelimeleri kullanarak da halkı rahatlatmaya çalışıyor."

Amerika'da insanların sosyal mesafe ve evde kalma konusunda çok çok dikkatli olduğunu belirten Eğin, "Ama yine de New York belediyesi parkları kapatmayı tartışmaya başladı. Çünkü hala parklarda basketbol oynayanların önüne geçemediler. Potalar toplanmaya başlandı. Kültürel farklarla ilgili bir not paylaşmak istiyorum. Bizde bir aile dayanışması var. Komşular birbirini tanıyor. Gerekirse alt kattaki komşudan üst kattakine yemek geliyor. Çin'de de böyle bir dayanışma var ama Amerika'da yok. Ben komşumu tanımıyorum komşum beni tanımıyor. her koyun kendi bacağında asılıyor burada ve herkes kendi başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Birazda bu yüzden, bu tek başınalık yüzünden virüs hızla yayılıyor." diye konuştu.