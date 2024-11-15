Koruncuk Vakfı “Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi” Konferansı gerçekleşti

1979 yılında kurulan ve sosyo-ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile özellikle kız çocuklarının önceliklendirilerek barınma, eğitime erişim, destek ve danışma hizmetleri sunan Koruncuk Vakfı, hiçbir başarı şartı olmaksızın bir çocuğun haklarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak üzere 45 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

45. yıl etkinlikleri kapsamında, Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Allianz Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen “Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi” konferansı kapsamında farklı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla eğitim alanına dair önemli rapor sunumları ve paneller gerçekleştirildi. REKLAM KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİME ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI, ÜLKEMİZİN AYDINLIK BİR GELECEĞE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK Açılış konuşmasını Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in gerçekleştirdiği konferansta Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan konuşmasında “Allianz Türkiye olarak kız çocuklarımızın eğitime erişimini sağlamanın, onların bireysel gelişiminin ötesinde, ailelerinin, çevrelerinin ve dolayısıyla ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir değer yaratma modelimiz doğrultusunda, eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları amacıyla Koruncuk Vakfı ile 2016 yılından bu yana yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlayan sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket kapsamında birlikte pek çok çalışma yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla ve acentelerimizle birlikte hem kurumsal gönüllülük hem de kurumsal bağış desteği sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yine birlikte başlattığımız Bir Kız Gelecek sosyal sorumluluk programımızla da Koruncukların yaşam boyu destekçisi olma hedefiyle çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 25 depremzede kızın koruyucu ailesi olmanın yanında, yeni yurt binası inşa etme, Koruncuklara üniversite bursu, gelişim ve istihdam gibi imkanlar da sağlıyoruz. Koruncuk Vakfı ile birlikte çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğimize inanıyorum” cümleleriyle düşüncelerini ifade etti.

"EĞİTİM ERİŞİLEBİLİR, DÜZENLİ VE SÜRDÜREBİLİR OLMALI" Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve YK Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise konuşmasında “Koruncuk Vakfı olarak destekçilerimizle, gönüllülerimizle bir sonraki 45 yıla daha ilerlemek çok önemli bizim için. Özellikle Vakfımızın son 5 yılındaki geçirdiğimiz değişim ve dönüşümü ifade etmek ve paydaşlarımızla bir araya gelmek için 45. Yılımızda böyle bir konferansı düzenlemek istedik. Çocuklarımız çok farklı ailelerden geliyorlar ve çok farklı okullara gidiyorlar. Bu süreçte eğitime erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük ve konu olarak bunu ele almak istedik. Bu noktada sivil topluma çok önemli bir rol düştüğünü gördük. Eğitimin erişilebilir, düzenli ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu bizim için bireysel değil toplumsal bir sorun. Bu konuşacağımız sorun hepimizin sorunu. Pek çok STK’nın bir sorun etrafında bir araya gelmesi ve daha etkin bir tavır alması gerekiyor” dedi.

REKLAM Prof. Dr. Acar Baltaş, dünyada yıllar içerisinde gerçekleşen değişimlere, sahip olduklarımızın farkında olmamız gerektiğine dair gerçekleştirdiği ufuk açıcı konuşmasında sivil toplum dünyasının toplumsal mücadeledeki rolüne ve umutlu olmanın önemine değinerek Koruncuk Vakfı’nın umudu yaşatmak anlamında ne kadar büyük işler yaptığına değindi. GENÇLER EN ÇOK MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE EĞİTİME DEVAM EDEMİYOR GFK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen “Eğitim Olanakları Araştırması”na dair çarpıcı verileri aktaran Hande Diker, maddi imkânsızlıkların eğitime erişimde çok büyük engel olduğuna dikkat çekti.