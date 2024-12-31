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        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB İş Geliştirme Desteği hibesi ne kadar, kimler alabilir, geri ödemesi planı nasıl ve 3. dönem başvuruları ne zaman bitiyor?

        KOSGEB'ten İş Geliştirme Desteği kapsamında 1,5 milyon TL destek! Başvuru için son gün

        KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında 2024 yılı 3. başvuru dönemini bugün bitiyor. Program çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanırken, başvurusu onaylanan girişimcilerin geri ödeme süreci, 36 aylık programın ardından başlıyor. Peki, KOSGEB başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor ve hangi sektörler bu destekten yararlanabiliyor? İşte, programla ilgili tüm merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:23
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        1

        KOSGEB, İş Geliştirme Destek Programı çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. Başvuruların bugün sonlanacağı programın iki döneminde, toplam 1.064 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek verildi. Peki, KOSGEB desteğine başvurmak için hangi şartlar gerekiyor ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte, KOSGEB'in sunduğu destek programıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

        2

        KOSGEB DESTEĞİ NE KADAR?

        İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

        3

        KOSGEB 3. BAŞVURU DÖNEMİ BUGÜN BİTİYOR!

        İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 1. ve 2. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. 3. başvuru dönemi ise 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında alınıyor.

        4

        KOSGEB HANGİ SEKTÖRLERE 1,5 MİLYON TL DESTEK VERİYOR?

        İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

        5

        1,5 MİLYON TL GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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