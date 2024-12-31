KOSGEB, İş Geliştirme Destek Programı çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. Başvuruların bugün sonlanacağı programın iki döneminde, toplam 1.064 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek verildi. Peki, KOSGEB desteğine başvurmak için hangi şartlar gerekiyor ve geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte, KOSGEB'in sunduğu destek programıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...