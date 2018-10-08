Kosova'da kalça ağrısıyla gittiği hastanelerde tüberküloz ve kanser tanısı konulan Loreta Arifi, tekerlekli sandalyeyle geldiği Erzurum'da Türk doktorlar tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaşayan Omer ve Lumniyye Arifi'nin 17 yaşındaki kızları Loreta Arifi'ye yaklaşık 5 ay önce bel ile kalça arasındaki ağrıları nedeniyle gittiği hastanelerde tüberküloz hastalığına yakalandığı söylendi.

Bir süre gördüğü tedaviye olumlu sonuç alamayan Arifi, sağlık durumunun daha kötüye gitmesiyle yürüme yetisini kaybetti ve ülkesindeki doktorlar genç kıza bu kez de kanser teşhisi koydu.

Erzurum'dan Kosova'ya tatil için gelen Vildan ve Hüseyin Erdoğan ile tanışan Arifi'nin ailesi, Erdoğan çiftinin daveti ve Türk hekimlerini önermesi üzerine kızlarını tedavi ettirmek için Fransa yerine Türkiye'ye getirmeye karar verdi.

Erdoğan çiftinin 15 gün Erzurum'da misafiri olan Arifi ailesi, ağrısı nedeniyle sürekli ağlayan ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren kızları Loreta'yı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirdi.

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer ve Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr Hayri Oğul'un muayeneleri sonrası Loreta Arifi'nin omurgasını leğen kemiğine bağlayan bölgede enfeksiyon saptandı.

Tuncer ve aynı hastanede Dr. Öğr. Üyesi olan Sinan Yılar tarafından yapılan ameliyatın ardından bir gün hastanede kalan Arifi, sağlığına kavuştu.

AĞLAYARAK GELDİĞİ TÜRKİYE'DEN GÜLEREK AYRILDI

Kanser olmadığını öğrenince gözyaşları dinen Arifi, hem sağlığına kavuşmanın hem de ülkesine yürüyerek gidebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer, Loreta Arifi'nin muayeneye tekerlekli sandalyeyle geldiğini, destek almadan bir adım dahi atamadığını söyledi.

Tuncer, "Loreta, ağrısından dolayı sürekli ağlıyordu. Muayene etmeme bile izin vermeyecek kadar ızdırap çekiyordu. Hastanın Kosova'da çektirdikleri MR'ını inceledik, Radyoloji alanında uzman Doç. Dr Oğul'un da katkılarıyla omurgayı leğen kemiğine bağlayan bölgede enfeksiyonla yani septik sakroileit durumuyla karşılaştık." dedi.

Arifi'nin tedavi süreci hakkında bilgi veren Tuncer, "Hastada enfeksiyon kanaatimiz fazla olduğu için enfeksiyonlu bölgeyi yaklaşık 3 santimlik kesiyle yıkayıp iltihabı temizledik. Antibiyotik tedavisinden sonra Loreta'nın hiçbir sızı ve ağrısı kalmadı. Hastamızı sadece bir gece yatırıp taburcu ettik. Kosova'dan Erzurum'a ağlayarak tekerlekli sandalyeyle gelen Loreta hastanemizden gülerek, sağlıklı şekilde ayrıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"KANSER BULGUSUNA RASTLANMADI"

Tuncer, Arifi'de herhangi bir kanser bulgusuna rastlamadıklarını vurgulayarak, söz konusu rahatsızlığın yalnızca enfeksiyonlu bölgeden kaynaklandığını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yılar ise ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Ameliyatta hastanın leğen kemiği ile omurga kemiklerinin birleştiği bölgede enfeksiyonu vardı ve enfeksiyon o bölgede hapsolmuş dışarı çıkamıyordu. İlaç da o bölgeye ulaşamadığı için etki etmiyordu. Biz o bölgedeki enfeksiyonu temizledikten sonra hastamız ertesi gün sağlığına kavuştu" dedi.

Loreta Arifi de Erdoğan ailesine ve doktorlara teşekkür ederek, "Hastalıktan dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştım. Hastalığımı çözemedikleri için çok üzülüyordum. Şimdi iyiyim, okula gideceğim için çok mutluyum. Türkiye'de üniversite okuyup doktor olmak istiyorum" diye konuştu.

Loreta'nın babası Omer Arifi de Kosova'da tesadüfen tanıştıkları Erzurum'daki Erdoğan ailesine ve kızlarını sağlığına kavuşturan Türk doktorlarına minnettar olduğunu ifade etti.

FRANSA YERİNE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

Baba Arifi, Türk aileyi evlerinde kahve içmeye davet ettiklerini anlatarak, "Kızımı tedavi için Fransa'ya götürmeye karar vermiştik ama Erdoğan ailesi bize Türk hekimlerini önerdi ve Türkiye'ye davet edip evlerine kabul etti" şeklinde konuştu.

Kosova'da kızına tüberküloz ve kanser gibi yanlış teşhis konulduğunu ve bu duruma çok üzüldüklerini aktaran baba Arifi, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk doktorları ve Erdoğan ailesi sayesinde kızım tekerlekli sandalyeden ve hastalıktan kurtuldu. Allah'a şükür kızım ayağı kalkıp yürüyor bundan daha büyük mutluluk olamaz. Türk milletine, doktorlarına ve bizi misafir eden aileye çok teşekkür ederim. Kızım şifayı Türkiye'de buldu."

Kosovalı aileyi Erzurum'a davet eden Vildan Erdoğan ise Loreta'nın sağlığına kavuşmasına vesile oldukları için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Loreta'yı evde yatalak gördüklerinde çok üzüldüklerini anlatan Erdoğan, "Eve gittiğimizde Loreta yatalaktı. Anne ve baba tedavi için Fransa'ya götürmek istediklerini söyleyince eşimle aileyi Türkiye'ye davet ettik. Buradaki doktorlarımızdan Allah razı olsun hemen kızımızı tedavi edip sağlığına kavuşturdu" dedi.

Loreta Arifi ve ailesinin tedavi sonrası ülkelerine döndükleri öğrenildi.

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