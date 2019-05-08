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Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

İHA

Şanlıurfa’da kovanını terk eden bal arıları, bir binanın bacası ile bahçedeki ağaca oğul yaptı. Arılar zaman zaman çevredeki esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediyeyi arayan vatandaşların yardımına bal üreticisi koştu

şanlıurfa

 

Arıların bal ve yavrulama sezonu olması nedeniyle Şanlıurfa’nın kırsal mahallerinde sahipleri tarafından yayılıma bırakılıyor. Yayılımı bırakılan arılar zaman zaman kovanını terk ederek daha sıcak bölgelerde oğul oluşturuyor. 25 bin civarında olduğu tahmin edilen bal arısı, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesindeki bir binanın çatısında bulunan bacada ve bahçedeki ağaçta oğul yaptı.

Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaf ve çevreden geçen vatandaşlara zaman zaman arılar zor anlar yaşattı. Vatandaşların arılardan kaçması ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

BAL ÜRETİCİSİ ESNAFI ARILARDAN KURTARDI

Esnaf bal arılarının müşterileri ve kendilerini soktuğunu belirterek, belediye yetkililerinde yardım istedi. İddiaya göre, belediye yetkilileri başka bir kuruma aktardı. Kurumdan kuruma aktarmalar sonrası esnaf tanıdığı bal üreticisi Ahmet Demirkol’dan yardım istedi. Demirkol, ağaç üzerinde oğul oluşturan bal arılarını yanında getirdiği kovanlara koyarak götürdü.

Esnaf Orhan Demirkol, sabah saatlerinde işyerini açtıktan sonra arıların ağaçta oğul yaptığını fark ederek, yetkililerden yardım istediğini söyledi. Demirkol, “Arıları fark ettiğimde burası okul bölgesi olduğu için çocuklara zarar vermemesi için yetkililerden yardım istedim. Belediyeyi aradım, belediye tarım ve hayvancılık il müdürlüğüne aktardı. Orası da yardımcı olamayacağını belirterek, itfaiye ekiplerini aramamı istedi. Sürekli böyle birbirine aktarmalar olunca acaba polisten mi yardım isteyeyim dedim. En son tanıdığımız bir bal üreticisini aradım. Gelip bize yardımcı oldu. Arıları alıp götürdü” dedi.

Şanlıurfalı bal üreticisi Ahmet Demirkol ise arıların sıcaktan etkilenerek yer değiştirdiğini ifade etti. Demirkol, “Bu arılar sıcaktan etkilenmiş. Bu hayvanlar buldukları bu serin yerde de oğul yapmışlar. Bizi tanıyan dostlar bizi arayıp durumdan bahsettiler. Bizde bu hayvanlar telef olmasın, ölmesin diye alıp kendi arılarımızın arasına bırakacağız, çoğaltacağız” ifadelerini kulandı.

 

 

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