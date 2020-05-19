Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü

AA

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mişustin'in Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Başbakan'ın görevine döndüğünü ve sabah saatlerinde video konferans yoluyla toplantı düzenlediğini aktaran Belyakov, Mişustin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği toplantı için hazırlık yaptığını ifade etti.

Mihail Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle başbakanlık görevine resmen geri döndü.

Rusya Başbakanı Mişustin, 30 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Mişustin'in hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov vekalet etmişti.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti. Bakan Falkov ve Bakan Lyubimova, iyileşerek görevlerine dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 299 bin 941’e yükseldiği bildirilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 115 artarak 2 bin 837, iyileşen sayısının da 5 bin 921 artarak 76 bin 130 olduğu kaydedilmişti.