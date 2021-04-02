Kovid-19 ile mücadelede D3, K2 ve C vitamini takviyesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19 ile mücadelede D3, K2 ve C vitamini takviyesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, hekim kontrolündeki D3, K2 ve C vitamini takviyesi ile bağırsak florasının kefir, yoğurt, sirke gibi ürünlerle çeşitlendirilmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

Kovid-19 ile mücadelede D3, K2 ve C vitamini takviyesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
AA

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında doğru ve yeterli beslenme ile hekim kontrolünde vitamin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Hastalanmadan önce tedbir alarak vücut direncinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, bağırsak florasının da hastalık gelişiminde etkili olduğunun altını çizdi. Gürbüz, "Bağırsaklar sağlıklı ve flora güçlü ise bağışıklık sistemi de güçlüdür ve kişi hastalıklara karşı dirençlidir." diye konuştu.

Gürbüz, bağırsakların "ikinci beyin" olarak tanımlandığını dile getirdi. Bağırsaklarla beyin arasında güçlü bir sinirsel ağ olduğunu aktaran Gürbüz, hastalık gelişiminin engellenmesinde ve bağışıklığın güçlendirilmesinde organik beslenmenin yanı sıra hekim kontrolünde vitamin ve probiyotik takviyesinin etkili olduğunu bildirdi.

- "Virüslerle mücadelede en güçlü silah, güçlü bağışıklık sistemi"

Prof. Dr. Gürbüz, küresel salgında da hastalıktan korunma ve Kovid-19'u daha hafif geçirmede bağışıklık sisteminin güçlülüğünün en önemli avantaj olduğunu söyledi.

Birçok virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda beslenme ve bağışıklığın çok yakından ilişkili olduğunu dile getiren Gürbüz, "Bakterilere karşı antibiyotik üretilip savaşılmaktadır ama virüslere karşı savaş çok daha farklı olmalıdır. Bu noktada da en güçlü silah bağışıklık sistemidir. Çünkü virüsler mutasyonlara uğruyor ve farklı maskelerle karşımıza gelebiliyor." diye konuştu.

Gürbüz, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde D vitamini desteğinin önem taşıdığını laktararak, şu bilgileri verdi:

"D vitamini, kemik sağlığı için gerekli olduğu bilinirken şimdi bunun vitaminden öte hormon olduğunu kabul ediyoruz. Hücre içinde genetik şifrenin saklı olduğu bölgeye etki edebilen bir vitamin olan D vitamini, bağışıklık sistemini de kontrol edici, ayarlayıcı bir fonksiyona sahiptir.

Yeterli D vitaminin güneşlenme ile alınması yeterli değil. Çünkü yaşanılan coğrafya, boylam, enlem, ışınların geliş açısı, D vitamini sentezi üzerinde etkilidir. Besinlerle yeteri kadar D vitamini alınamamaktadır. Çünkü çoğu yiyecek sektöründe kullanılan kimyasallarla besin içerikleri zayıfladı. Bu nedenle D vitamini takviyesi dışarıdan alınmak durumundadır."

- "Yeterli etki alınabilmesi için D3 vitamini ile K2 birlikte kullanılmalı"

D vitaminin K2 ile birlikte alınması gerektiğini belirten Gürbüz, "D vitaminin aktif formu D3'tür ve D3, K2 denilen formlar mevcuttur. Yeterli etki alınabilmesi için D3 vitamini ile K2'nin birlikte ve hekim tarafından belirlenen dozda kullanılması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gürbüz, kişilerin vitamin takviyesi öncesinde kan değerlerine baktırması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle kış aylarından çıkıldığı için D vitamini eksikliğinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için bu vitaminlerin süt, peynir, yumurtadan alınabileceğini belirten Gürbüz, ancak bu ürünlerin mutlaka organik olması gerektiğine işaret etti.

Gürbüz, gebelik öncesinde anne adayının yeterli D vitamini almasının bebeğinin sağlığı için de önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu gibi nedenlerle okul çağı, adolesan gruplarda, gençlerde, erişkin ve yaşlılarda D3, K2 vitamini kullanılmalı." dedi.

- "Viral enfeksiyonların olduğu bugünlerde C vitamini takviyesine ihtiyaç var"

Bağırsaklarda sağlam bir bariyer olmadığında toksinlerin vücuda geçebildiğine işaret eden Gürbüz, "Dolayısıyla bağışıklığın güçlendirilmesi için floranın zenginleştirilmesi lazım. Bunun için ev yapımı yoğurt, kefir, turşu, turşu suyu içilebilir, sarımsak, sirke tüketilebilir. Lifli besinler alınmalı. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketilmeli." dedi.

Gürbüz, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde dışarıdan C vitaminine desteğinin de önem taşıdığını dile getirerek, "Bizim savunma sistemimizde akyuvarlar mikroplarla savaşırken, toksikoksidan maddeler ortaya çıkıyor. C vitaminin aynı zamanda antioksidan etkisi var." diye konuştu.

Doktor kontrolünde C vitamini takviyesini öneren Gürbüz, "Özellikle viral enfeksiyonların olduğu bugünlerde C vitamini takviyesine ihtiyaç var. Pandemi dönemlerinde yurt dışında hastanelerde özellikle yoğun bakım hastaları, güneşten yararlanması için dışarı çıkarıldı ve yüksek doz D vitamini verildi. Araştırmalarla, D vitamini düzeyi belli bir seviyenin üstünde olanlarda yoğun bakıma giriş yüzdesinin oldukça düşük olduğu saptandı." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, bunların dışında bağırsak florasını bozan zararlı mikropların sayısını artıran ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "Bunlar da tatlandırıcılar, paketli gıdalar, yüksek glikoz içerikli besinler, şekerden yüksek beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, kötü karakterli bakteri sayısını artırıyor." dedi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BioNTech aşılarının birinci dozları yapılmaya başlandı
SAĞLIKBioNTech aşılarının birinci dozları yapılmaya ...
Yerli intranazal Covid-19 aşısının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
SAĞLIKYerli intranazal aşının mutasyona karşı etkisi ...
Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? SON DAKİKA: Uzman yorumu
SAĞLIKHangi aşı?
Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor
SAĞLIKPolene dikkat! Koronayı tetikliyor
2 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
SAĞLIKKovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 130 milyonu aştı
Salgın nedeniyle hastaneye geç başvuru, mesane ve böbrek kanserinde tanının gecikmesine neden oluyor
SAĞLIKGeç başvuru, mesane ve böbrek kanserinde tanının ...
SON DAKİKA: DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması! - Haberler
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü'nden Türkiye açıklaması
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca dünyaya duyurdu: 45 gün içinde tamamladık
SAĞLIKBakan Koca'dan önemli açıklamalar
1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka sayısı kaç? 1 Nisan vaka sayısı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!