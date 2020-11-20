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Kovid-19 tedavisinde "Hekime başvurmadan aspirin kullanmayın" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 tedavisinde
AA

Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ilacın akılcı biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

Aspirin ve parasetemol gibi ateş düşürücü ilaçlar, ağrı kesiciler ve antibiyotiklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Her ilaçta olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçların da dikkatli biçimde ve uygun hastada kullanılması gerekiyor." dedi.

Bilim Kurulunun bu konuda yayımladığı bir rehber olduğuna işaret eden Kayıpmaz, "Damar içindeki pıhtılaşmaya giden bir hastalık olan Kovid-19'da tedavide kan sulandırıcı ilaçlardan da yararlanıyoruz. Bunların hastanede yatarak tedavisi gereken hastalarda ve kan tetkiklerinde belirli yükseklik olan kişilerde kullanılması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, toplardamarlarda pıhtı oluşma riski yüksek olan, hastanede yatarak Kovid-19 tedavisi gören hastalarda taburculukta evde kullanması için kan sulandırıcı ilaçların önerildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Toplardamarlarda pıhtı oluşma riski olanlarsa ileri yaşta, fazla kilolu-obez, kanser hikayesi olan, geçmişte damar içi pıhtılaşma öyküsü bulunan ve yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalardır. Bu hasta grubunda, herhangi bir sistemden kanama riski düşükse en az 14 gün süreyle aspirin kullanılabilir. Aspirin dışında da kullanılabilecek enoksoparin gibi kan sulandırıcılar da mevcuttur."

- "Hekim görüşü önemli"

Kan sulandırıcı ilaçların kullanımında hastanın durumunu değerlendiren hekimin görüşünün önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, şu uyarıları yaptı:

"Hekim, kişide pıhtılaşma için bir risk düşünüyorsa başlanabilir. Özellikle hastanede yatan hastalarda kan sulandırıcı tedaviler, bu aspirin veya düşük moleküler ağırlıklı heparinle olabiliyor. Başlanması hastalığın ilerleyen dönemlerinde damarlara pıhtı atmasını önemli ölçüde engelliyor.

Şununla karşılaşmaya başladık. Hasta Kovid-19 geçiriyor. Bir süre sonra hastanın akciğer damarlarında pıhtı meydana gelebiliyor. Pulmoner emboli dediğimiz hadise. Bundan dolayı hastanın damar içindeki pıhtılaşmasını önlemek adına kan sulandırıcı ilaçların kullanılması önemli. Ancak bilinçsiz şekilde, direkt doktor tavsiyesi olmadan aspirin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanmak uygun değildir. Hekim, uygun görüyorsa hasta özelinde kullanılabilir. Bilinçsiz kullanılan aspirinse kanama, Reye sendromu gibi sonuçlara yol açabildiğinden doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır."

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