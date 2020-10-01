Kovid-19 tedbirleri denetimi - MERSİN

AA

Vatandaşları ve esnafı maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kuralları konusunda uyaran Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine vatandaşların çok duyarlı olduğunu bildirdi.

Denetimlerle özellikle maske kullanımı, sosyal mesafeye uyma ve hijyen konusunda farkındalığı artırmak istediklerini belirten Su, "Bu anlamda ilimiz genelinde önemli bir duyarlılık ve farkındalık oluşmuş durumda. Ben bütün vatandaşlarımıza bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Samandağ ilçesinde Nazım Hikmet Ran ve Cumhuriyet caddeleri ile Abdullah Cömert Parkı'ndaki denetimlere katıldı.Doğan, denetimde esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.Vali Doğan'a Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.

Denetimlerde ayrıca esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı.