Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor

AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı anımsatıldı.

Maçoğlu'nun hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce günlük bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, "Vatandaşların pandemi süresince maskesiz sokağa çıkmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.