Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) aşılarının nisanda klinik deneylere başlaması planlanıyor

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Cining kentinde bir hapishanede, yetkililerinin de bulunduğu 207 kişide Kovid-19 tespit edildi. Cıciang eyaletinde bir hapishanede de 34 kişide Kovid-19 saptandı. Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların en erken nisan sonunda klinik deneylere başlayacağını söyledi

Kovid-19
AA

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların en erken nisan sonunda klinik deneylere başlayacağını söyledi.

"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, Şü, ülkedeki bilim insanlarının 20 Ocak'tan bu yana halkın güvenlik ve sağlığını en ön sıraya koyduğunu ve bu konuda ellerindeki tüm imkanlarla mevcut sıkıntıları çözmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Şü, salgına karşı söz konusu aşıların en erken nisan sonu klinik deneylere başlaması için ilgili birimlere teslim edilmesini öngördüklerini kaydetti.

KOVİD-19 HAPİSHANELERE SIÇRADI

Bu arada, Şandong eyaletine bağlı Cining kentinde bir hapishanede, yetkililerinin de bulunduğu 207 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hapishanede 12 Şubat’ta bir gardiyanın Kovid-19 belirtilerini göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıktı. Gardiyanın ardından, çoğunluğu mahkum 2 bin 77 kişide yapılan testlerde 200 mahkum ve 7 hapishane yetkilisinde koronavirüsü tespit edildi. Söz konusu 7 yetkili görevinden alındı.

Cıciang eyaletinde bir hapishanede de 34 kişide Kovid-19 saptandı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle can kaybının 2 bin 238’e çıktığı, virüsten etkilenen kişilerin sayısının 75 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden Kovid-19 görüldü
SAĞLIKKorkulan oldu! Tedavi edilemedi!
Menopoz belirtileri nelerdir?
SAĞLIKMenopoz belirtileri nelerdir?
Yemekleri ısıtıp yemeyin!
SAĞLIKO yemekleri sakın ısıtmayın!
Mide yanması nedir? Mide yanmasının belirtileri nelerdir?
SAĞLIKMide yanmasının belirtileri nelerdir?
Mide spazmının belirtileri nelerdir?
SAĞLIKMide spazmının belirtileri nelerdir?
Miyop hastalığının ilerlemesi kaç yaşında durur?
SAĞLIKMiyop hastalığının ilerlemesi durur mu?
Mide kanamasının belirtileri nelerdir?
SAĞLIKMide kanamasının belirtileri nelerdir?
Miyop nedir? Miyop belirtileri nelerdir?
SAĞLIKMiyop nedir? Miyop belirtileri nelerdir?
Nasıl uykuya dalınır? Uykuya dalma yöntemleri nelerdir?
SAĞLIKNasıl uykuya dalınır?
Organ nakli nedir? Organ naklinin şartları nelerdir?
SAĞLIKOrgan naklinin şartları nelerdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X