Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, koyu renk gözlülerin neden kış depresyonuna daha yatkın olduklarını açıkladı.
RENKLİ GÖZLÜLER DAHA DENGELİ MELATONİN SALGILIYOR
“Kış depresyonuna yakalanan kişiler halsizlik, yorgunluk ve enerji düşüklüğü yaşar. Yeteri kadar uyumuş olsalar da uykularını tam alamazlar, yataktan kalkmak, işe gitmek istemezler. Çalışma verimliliği düşer. Kış depresyonu üzerine Galler Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmada renkli gözlü olanların kış depresyonuna daha az yakalandığı gözlemlendi. Mavi veya yeşil gözlüler ışıklara daha hassaslar. Ayrıca renkli gözlere sahip kişilerin, uykuda salgılanan ve uyku kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen melatonin hormonunu daha dengeli salgıladığı belirlendi. Kahverengi gibi koyu renkteki gözlere sahip kişilerin ise gözlerinin ışıklara daha az duyarlı olmasından dolayı kış aylarında depresyona yakalanma risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkarıldı.”
ERKEN KALKIN, PERDELERİ AÇIN
Dr. Atmaca, kış depresyonuna karşı şu önerilerde bulundu:
* Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin. Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün. Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi hissetmesini sağlar.
* Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın.
* Hava güneşli olmasa bile size kendinizi iyi hissettiriyorsa, güneş gözlüğü kullanmaya devam edin.
* Soğuk dış hava ve ısıtılmış iç hava, genellikle diğer ortamlardan daha az neme sahiptir. Kışın çoğu insan soğukla savaşmak için evlerinde veya ofislerinde ısıyı açıyor. Sonunda da nem oranı iyice düşüyor. Bu da göz sağlığı için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Isıtılmış yerlerde zaman geçiriyorsanız, havaya nem eklemek için bir nemlendirici kullanın.
Özellikle arabanızda, ısıtıcıyı yüzünüze değil ayaklarınıza doğru yönlendirin. Kuru gözler, daha çok kapanmaya eğilim gösterir, bu da uykunuzu getirebilir.
* Sosyal hayatı unutmayın; arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının, komşuları önemini azımsamayın.
* Dengeli beslenin, gerekirse vitamin ve mineral desteği alın.
* Sadece kiloyu korumak ve sağlıklı kalmak için değil, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için de spora vakit ayırın.
* Düzenli egzersiz, kış uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaşadığını hissettirir.
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