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        Koyun ve koçların buluşmasında ilginç anlar

        Amasya'da, Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde koyunlar ve koçların buluşması ilginç anlara sahne oldu. Sürüdeki hayvanlar yaklaşık 5 dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi. 400'den fazla koyunun 30 koçla ilk buluştuğu anlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:00
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        Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde koyun ve koçların buluşmasında ilginç anlar yaşandı.

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        5 dakika boyunca saat yönünde dönüp daire çizen 400'den fazla koyunun 30 koçla ilk buluştuğu anlar havadan görüntülendi.

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        İşletmenin koyunculuk birimi sorumlusu Ziraat Mühendisi Bora Sarıçam, koyunların koçlarla 45 gün boyunca birlikte aynı sürüde tutulduğu 'koç katımı' adını verdikleri dönemlerde bu tür durumların görülebildiğini belirtti.

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        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok yüksek damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Sarıçam, "İkizlik oranı yaklaşık yüzde 75. Üçüzlük oranı ise yüzde 8'leri bulabiliyor. Bir koyundan hemen hemen ikiz kuzu elde etmekteyiz. Diğer ırklarda yüzde 75'i bulan ikizlik oranını göremezsiniz. İşletmemizde dördüz, beşiz hatta altız kuzu doğumu da görüldü" diye konuştu.

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        Bu yıl eylül ayı boyunca 3 bin 800 baş koyuna koç katımının gerçekleşeceği işletmede önümüzdeki şubat ayından itibaren toplamda 6 binden fazla kuzunun doğması bekleniyor.

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        #Amasya
        #koyun
        #hayvan
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