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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kozan'da okul müdürü darp edildi | Son dakika haberleri

        Kozan'da okul müdürü darp edildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde darp edilen okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:04
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        Okul müdürü darp edildi!
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        Adana'daki olay ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik'e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da Tetik'e saldırıp darp etmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Müdür Tetik'in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.

        Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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