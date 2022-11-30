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Kozmetik sektörünün 2023 ihracat beklentisi 1,6 milyar dolar

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Kongre Başkanı Fuat Arslan, Türk kozmetik sektörünün 162 ülkeye ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu, gelecek yıl 1,6 milyar dolarlık ihracat beklediklerini bildirdi

Kozmetik sektöründe beklenti 1,6 milyar dolar
AA

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Kongre Başkanı Fuat Arslan, kozmetik sektörünün 2020'de 1 milyar 361 milyon dolar, 2021'de ise 1 milyar 401 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Sektörün bu yılın ocak-ağustos döneminde iyi bir performans göstererek yüzde 16,6 büyüdüğünü ifade eden Arslan, "Türk kozmetik sektörü 162 ülkeye ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren bir sektör. Bu ülkelerin başında Irak, ABD, Rusya ve İran yer alıyor. Irak, 150,3 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 105,1 milyon dolarla ABD, üçüncü sırada ise 82,2 milyon dolarla Rusya var" dedi.

Arslan, dünyada kozmetik sektörünün büyüklüğünün 2023 yılı sonunda 750 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, Türkiye'nin buradan alacağı payı artırmak istediklerini ifade etti.

Türk kozmetik sektörünün barındırdığı avantajlar sayesinde pazar payı ve ihracatını artıracağını dile getiren Arslan, "Sektör olarak gelecek yıl 1,6 milyar dolarlık bir ihracat bekliyoruz" diye konuştu. Ayrıca tüketicilerde çevre duyarlılığının her geçen gün arttığına işaret ederken, bu nedenle markaların iş yapış modellerini güncellemesi ve dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

SEKTÖR 1 ARALIK'TA ANTALYA'DA BULUŞACAK

KÜAD tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. 3 gün sürecek kongrenin bu yılki ana temasının Yeşil Mutabakat olacak. Kongrede yeni ham madde ve ürünlerin tanıtılacağını, kozmetik müzesinde de üretimde kullanılan endemik bitkilerin sergileneceğini belirtildi.

Arslan, Yeşil Mutabakat'ı sürdürülebilirliğe ulaşma sürecinin yol haritası olarak gördüklerini belirterek, "Dernek olarak biz de hem firmalarımızla yaptığımız çalışmalar hem de her yıl gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle bu bilinci artırmak için çalışıyoruz. Yeşil Mutabakat sürecinin dışında kalacak firmaların gelecek zaman diliminde yaşama şansının olmadığının farkındayız. Üreticilerimizi, araştırmacılarımızı, sürecin kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve düşünce kuruluşlarını bu önemli ve hayati konuyu tartışmaya ve sektörümüz için yol haritasını hazırlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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