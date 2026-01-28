KPSS’ye girecek adayların merakla beklediği 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek KPSS oturumlarının sınav ve başvuru tarihleri kesinleşirken, kamu personeli olma hayali kuran adaylar için geri sayım da resmen başlamış oldu. Açıklanan takvim, sınav sürecine dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Detaylar haberimizde...