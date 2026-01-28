Habertürk
        KPSS 2026 TARİHİ: KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

        KPSS tarihi ile KPSS başvuruları ne zaman alınacak?

        Kamuya atanma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı KPSS sınav takvimini yayımlayarak lise, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak oturumların tarihlerini netleştirdi. Takvimle birlikte başvuru sürecinin başlayacağı günler de belli olurken, adaylar çalışma planlarını resmi tarihlere göre yeniden düzenlemeye başladı. İşte detaylar...

        Giriş: 28.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:12
        1

        KPSS’ye girecek adayların merakla beklediği 2026 sınav takvimi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek KPSS oturumlarının sınav ve başvuru tarihleri kesinleşirken, kamu personeli olma hayali kuran adaylar için geri sayım da resmen başlamış oldu. Açıklanan takvim, sınav sürecine dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Detaylar haberimizde...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        5

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

