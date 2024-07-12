ÖSYM açıkladı: 2024 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav tarihi nedir?
KPSS sınav maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 14 Temmuz Pazar günü Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı sonrası adaylar Alan Bilgisi sınavlarına girecek. Peki, Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimiyle Alan Bilgisi sınav ve sonuç tarihi...
Binlerce aday KPSS sınavına girerek, memur olma hayalleri için çalışıyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı yapılacak. Bu sınavdan sonra Alan Bilgisi sınavına da girecek adaylar, sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, 2024 ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları tarihi...
2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları iki günde gerçekleştirilecek.
1. gün Alan Bilgisi sınavı 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de,
2. gün Alan Bilgisi sınavı 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.