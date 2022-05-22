Kamuda memur olmayı bekleyen binlerce adayın gündemindeki KPSS başvuruları ve sınav tarihi ÖSYM'nin yayınladığı takvim ile belli oldu. Ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları şeklinde gerçekleştirilecek sınavın tarihi yaklaşırken konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ortaöğretim ön lisans ve lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS sınavı hakkında merak edilen bilgiler...