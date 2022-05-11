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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS başvuru, sınav tarihi ve başvuru ücretleri hakkında...

Memur olmak isteyen milyonlarca kişi KPSS başvuru tarihlerini ve başvuru ücretlerini araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı hakkındaki tüm bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru, sınav tarihi ve başvuru ücretleri...

  • 01
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    2021-2022 eğitim yılı ÖSYM takvimi açıklandı. Duyurulan takvimde 2022 KPSS başvuru tarihleri de yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Milyonlarca aday KPSS başvuru tarihi ve ücretini araştırmaya başladı. Peki, KPSS başvuru tarihleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • 02
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    2022 KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    2022 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 06 Haziran 2022 tarihileri arasında gerçekleştirilecek.

    KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 günleri arasında alınacak.
  • 03
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.
  • 04
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

    *KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

    * KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

    * KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta uygulanacak.
  • 05
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    * EKPSS 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

    * KPSS Önlisans 2 Ekim tarihinde yapılacak.

    * KPSS Ortaöğretim 6 Kasım günü gerçekleştirilecek.

    * KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde uygulanacak.
  • 06
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav kılavuzu ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu - Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti ödenmiştir.
  • 07
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül günü açıklanacak.
  • 08
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta belli olacak.
  • 09
    KPSS başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

    KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

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