KPSS'de aynı soru iddiası: Problem özgünlükle ilgili

"KPSS'de problem özgünlükle ilgili" 0:00 / 0:00

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar tartışmalara neden oldu. Sınavdaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulduğu ileri sürüldü. ÖSYM ise Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin 'Aynı sorular soruldu' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

ÖSYM'nin bu açıklamasından sonra ise iki sıcak gelişme yaşandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Bu talimattan saatler sonra da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı. Devlet Denetleme Kurulu'nun ise bugün incelemelere başlayacağı belirtildi.

"MEB VE DİĞER YAYINLARDAN ESİNLENİYORLAR"

İddialarla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan eğitim uzmanları ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, "ÖSYM'deki soru hazırlayan komisyon oturup özgün soru hazırlamak yerine, bazı soruları MEB'in kaynak kitaplarından, kazanım değerlendirme testlerinden ve piyasadaki kitaplardan esinleniyor. Bu yüzden soru benzerliği ortaya çıkıyor" dedi.

Oktaylar şunları kaydetti: "ÖSYM'ye soru hazırlayan komisyon üyelerinin bazı soruları özgün nitelikte hazırlamak yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarını ve kazanım değerlendirme testlerinde yer alan soruları uyarlayarak kullanması bu problemin ana nedenini oluşturmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarında ve kazanım değerlendirme testlerinde yer alan bazı soruları KPSS yayını yapan yayınevlerinin hocaları alarak yapısını ve seçeneklerini değiştirerek uyarlama yapar ve kullanır. Benim belirlediğim kadarıyla birebir, tıpatıp bir ya da iki soru var fakat toplamda 20 kadar soru bakanlığın kaynaklarından ve kazanım değerlendirme testlerinden uyarlanarak alınmış. ÖSYM'ye soru hazırlayan hocalar ve KPSS yayınlarına soru hazırlayan hocalar bakanlığın kaynaklarındaki soruları alıp uyarladıkları için bu olay yaşandı. Olayın yaşanmasına asıl sebep bazı hocaların ÖSYM'nin orijinal sorusunu kendi yayınevinin logosunu ekleyerek sanki daha önceki yayınlarında kullanmışlar gibi bir algı oluşturma çalışmalarından ibarettir Bu da tamamen reklam amaçlıdır. Benzer sorular adı geçen yayınevinin dışındaki diğer birkaç yayınevi'nin yayınlarında da bulunmaktadır."

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan eğitim uzmanları ve hukukçular da 'KPSS'de aynı soru' iddiası üzerine şunları kaydetti:

"GEÇMİŞTEKİ GELENEĞİ BOZDUĞUMUZ İÇİN ZİNCİR KIRILDI"

Eğitim Uzmanı Turgay Polat: Yıllarca ÖSYM kendine özgü bir soru bankası ile çalışıyordu. FETÖ döneminde bu soru bankası tamamen lağvedildi. Şu andaki temel problem ise bu ekibin yani soruları hazırlayan ekibin herhangi bir yayınevine soru hazırlama ve kitap yazma ihtimali de var. Dolayısıyla oraya koyduğu benzer bir şeyi alma veya orda gördüğü şeyi yapma ihtimali de var. Burada aslına bakarsanız geçmişteki geleneği bozduğumuz için FETÖ'den beri bu zincir kırılmış durumda. Yaşadığımız temel problem aslında bu.

"ZAMAN ARALIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK"

Hukukçu Dr.Rezan Epözdemir: Sorular çalındı mı yoksa menfaat karşılığı mı verildi tüm bu iddialar incelenecek. Ayrıca soruları hazırlayan hocalar acaba bu işin kolayına kaçıp başkaca bir yayınevinin deneme sınav kitapçığındaki soruların aynısını veya muadillerini mi bu sınav kapsamına aldı? Bu iddialara da bakılacak. Bu açıdan bu deneme sınavında bu sorular ne zaman yayınlanmış tarihlerine de bakılacak. Arada ciddi bir fasıla varsa kuvvetle muhtemel, sınav sorularını hazırlayan irade bunun aynısını burada da kullanmış ve işin kolayına kaçmış olabilir. Ama fasıla çok yakınsa ve sınav sorularının sızdırılma ihtimali menfaat karşılığı veya çalınma diye tabir edilen ihtimaller de değerlendirilebilir."