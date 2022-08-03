KPSS iddiaları hakkında siyasilerden mesajlar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2022 KPSS'de bazı soruların Yeniiklim Yayınevi'nin deneme sınavında sorulduğu iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinden açıklamalar geldi. İYİ Parti ise suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişlerinin bugün ÖSYM'ye gitmesi bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevinden alındı.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diğer yandan KPSS sorularının önceden verildiği iddiaları üzerine siyasi parti liderleri de Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Milyonlarca insanın kaderini bağladığı KPSS'de, çoğu sorunun bir yayınevinin kaleminden çıktığı görüldü. Sorulara sahip çıkamama konusunda defteri kabarık olan AKP yine bir skandala imza atarak vatandaşın emeklerine yazık etti. Ayıp ve günah size bir şey ifade etmiyor mu?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: 2010’da KPSS’de sorular çalındığında önce inkar ettiniz. Sonra FETÖ bizi kandırdı, soruları çaldı dediniz. 2022 KPSS için iddialar ciddi. Bunu araştırmak yerine inceledik diyerek 2 saatte üstünü kapatıyorsunuz. Evlatlarımın hakkını size yedirmeyeceğim!

Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: KPSS sınavıyla ilgili olarak ortaya çıkan iddialar son derece vahimdir. Sınavda ter döken yüzbinlerce insanımızın emeklerinin hiçe sayılması, haklarının yenmesi ve konuyla ilgili yapılan tatminkar olmayan açıklamalar asla kabul edilemez.