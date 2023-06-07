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2023 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT geç başvuruları 6 Haziran tarihinde başladı. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, KPSS geç başvuru tarihi ve başvuru ücretlerini gündemine aldı. AİS ekranı üzerinden yapılan KPSS geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. İşte 2023 KPSS geç başvuru ekranı...

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  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS geç başvuruları 6 Haziran tarihi itibarıyla başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayacak memur adayları geç başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Peki, "KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2023 KPSS geç başvuru tarihleri...
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru işlemi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS GEÇ BAŞVURU 2023 ÜCRETİ NE KADAR? 

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

    Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde ödenir.

     
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    Deprem bölgesinden başvuru yapanlardan ücret alınmayacak

    Deprem bölgesinde ikamet edenlerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

     
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

    KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

     
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

    2023-KPSS Alan Bilgisi 1  oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

    2023-KPSS Alan Bilgisi  2 oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

    2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2023: KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

    2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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