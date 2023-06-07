KPSS geç başvuruları 6 Haziran tarihi itibarıyla başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayacak memur adayları geç başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Peki, "KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2023 KPSS geç başvuru tarihleri...