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        Haberler Bilgi Gündem KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || KPSS Lisans başvuruları başladı! ÖSYM ile GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS Lisans başvuru ekranı ve ücreti 2025: ÖSYM ile GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Lisans başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS Lisans başvuruları, takvim doğrultusunda bugün başladı ve 10 Temmuz'da sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:41
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        KPSS Lisans başvuru tarihleri, ücreti ve sınav tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. ÖSYM sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte ÖSYM kılavuzu adaylara yardımcı olacak. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        2

        2025 KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre KPSS A Grubu Sınavı başvuruları, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

        Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.

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        2025 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 26 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

        KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

        Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 KPSS NE ZAMAN?

        2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde,

        KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025 tarihinde,

        KPSS A Grubu 2. gün oturumu ise 14 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.

        Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

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        2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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