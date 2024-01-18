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        Haberler Gündem KPSS ne zaman? ÖSYM sınav tarihleri takvimi: 2024 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        KPSS sınav takvimi belli oldu! KPSS ne zaman yapılacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl arayla gerçekleştirilirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte 2024 KPSS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 22:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:04
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        1

        KPSS sınav ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        2

        2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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