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KPSS ne zaman? ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, lisansüstü tarihleri belli mi?

2021 yılı KPSS süreci tamamlandığından beri en çok merak edilen şeylerden biri de 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri oldu. Devlet kadrolarında görevlendirilmek üzere alınacak personelin belirlenmesinde geçerli olan KPSS sınavları vatandaşlar tarafından aratılıyor. 2022 KPSS ortaöğretim ve lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS lisans, ortaöğretim (lise), önlisans tarihleri açıklandı mı?

KPSS ne zaman? ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, lisansüstü tarihleri belli mi?

18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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