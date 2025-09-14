Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Alan Bilgisi tarihi, saati ve oturum bilgisi

        KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Alan Bilgisi tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS giriş yerlerinin ardından, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrendi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 07:06 Güncelleme: 14.09.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava girecek olan binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte, 2025 KPSS tarihi, saati ve oturum bilgisi

        2

        KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS sınavları için giriş yerleri ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanıyor.

        KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KPSS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

        Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

        Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları