KPSS ÖNLİSANS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Her adayın verdiği cevaplara göre değerlendirme kendi içinde tabi tutuluyor. Örneğin Genel Yetenek sınavında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor. Bu puanların ortalaması ve standart sapmaları hesaplandıktan sonra standart puan elde edilir.