KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri açıklandı mı?
KPSS Lisans oturumları tamamlandı ve memur adayları yeni hedefini KPSS Ortaöğretim sınavına çevirdi. ÖSYM, 2024 yılı takvimini paylaşmasıyla sınava dair merak edilenler gün yüzüne çıktı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS sınavlarında sıra ortaöğretime geldi. 18-30 Temmuz arasında ilk başvurular, 6-12 Ağustos atasında ise geç başvurular alındı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zAman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.