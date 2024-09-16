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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 Ortaöğretim KPSS sonuçları ekranında sorgula

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Ortaöğretim KPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula

        İki yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavının ardından KPSS sonuçları sorgulanıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS sonuç tarihi belli oldu. 15 Eylül 2024 tarihlerinde uygulanan KPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'unun erişime açıldı. Ortaöğretim soru ve cevbap anahtarlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ortaöğretim KPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:14
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        KPSS sonuçları sorgulanıyor. Belirtilen tarihlerde sınavlara katılım gösteren memur adayları, KPSS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.

        KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        15 Eylül 2024 tarihlerinde uygulanan KPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’unun erişime açıldı.

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        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.

        KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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