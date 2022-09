KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'nin tamamlanmasının ardından adayların testlerdeki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Belirlenen bu doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın aldığı ham puan belirlenmiş oluyor.

KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."