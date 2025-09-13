Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sınav duası: KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur?

        KPSS sınav duası: KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur?

        KPSS Alan Bilgisi sınavına hazırlanan adaylar KPSS sınav duasını araştırıyor. Sınava girmeden önce dua okumak isteyenler sınav öncesi yaşanan heyecan ve stresin azalmasını istiyor. Kişi dua sayesinde kendini daha sakin, odaklı ve güvende hissedebiliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adaylar ve veliler KPSS sınava girerken okunacak dua ve esmalar üzerine inceleme yapıyor. Peki, KPSS sınavının iyi geçmesi için hangi dua okunur? İşte yanıtı.

        2

        KPSS SINAV BAŞARI DUASI | SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR, SURELER

        Sınavlarda Allah'tan zihin açıklığı dilemek, başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur.

        Bismillahirrahmanirrahim

        "Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

        Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce sık sık okunması tavsiye edilmektedir.

        Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

        "Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n)" ( İsra Suresi 80. ayet)

        Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

        "İnna fatahna leke fethan mubina" (Fetih Suresi 1. ayet)

        Türkçe Meali: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

        Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

        "Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

        Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

        Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresi'nin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

        "Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

        Türkçe Meali: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.

        3

        "Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı