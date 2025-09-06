Habertürk
        KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu. Sınava katılmadan önce adayların KPSS giriş yerlerine ulaşması gerekiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler

        Giriş: 06.09.2025 - 09:48 Güncelleme: 06.09.2025 - 09:48
        1

        KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. KPSS giriş yerlerinde adayların salon bilgisi, sınav saati gibi detaylar yer alıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        2

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu.

        2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        3

        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

        Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

