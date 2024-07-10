Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        KPSS için geri sayım bitmek üzere. Kamu Personeli Seçme Sınavı için öğrenciler gün sayarken sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu ise gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Binlerce adayın heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı bu haftasonu gerçekleşecek. Adaylar sınava günler kala KPSS giriş belgelerine erişebilmek için araştırma yapıyor. Peki, KPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar!

        2

        2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleşecek.

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

        3

        KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

        4

        KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

        2024 KPSS giriş belgesi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilir.

        KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        5

        KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        KPSS sınav yerleri de KPSS giriş belgesi ile beraber açıklandı. Öğrenciler KPSS giriş belgeleri üzerinden sınava nerede gireceklerini de kontrol edebilir.

        6

        KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        Konu hakkında ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar