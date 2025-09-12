KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri sorgulama ekranı
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri sorgulama ekranı
KPSS sınav giriş belgesi/yerleri belli oldu. 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Alan Bilgisi oturumunu bu hafta sonu gerçekleştirecek sınav için geri sayım başladı. İşte, ÖSYM 2025 KPSS giriş belgesi alma sayfası
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek:
Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK): 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025,
Alan Bilgisi 1. Gün:
10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye
Alan Bilgisi 2. Gün:
10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilir.