KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi belli olurken KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesinde sınava girecekleri bina ve salonlarını görebilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından KPSS 2025 sınav giriş yerleri duyuruldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu. İşte, KPSS giriş belgesi ile ilgili bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek:
Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK): 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün:
10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye
Alan Bilgisi 2. Gün:
10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik