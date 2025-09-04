Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihi belli olurken KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesinde sınava girecekleri bina ve salonlarını görebilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, KPSS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 04.09.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:56
        KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM tarafından KPSS 2025 sınav giriş yerleri duyuruldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu. İşte, KPSS giriş belgesi ile ilgili bilgiler

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. ÖSYM, KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını duyurdu.

        2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak.

         

        SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

         

        KPSS NE ZAMAN?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl düzenleniyor. Bu yıl A Grubu için düzenlenen KPSS lisans sınavı 3 oturumda gerçekleşecek:

        Genel Yetenek – Genel Kültür (GY–GK): 7 Eylül 2025 

        Alan Bilgisi 1. Oturum: 13 Eylül 2025

        Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025

        Alan Bilgisi 1. Gün:

        10.15 Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

        14.45 İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

        Alan Bilgisi 2. Gün:

        10.15 İşletme, Muhasebe, İstatistik   

