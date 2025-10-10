Habertürk
        KPSS sonuçları sorgulama ekranı 2025: KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        2025 KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. İlk olarak 7 Eylül'de Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, 13-14 Eylül tarihlerinde ise Alan Bilgisi oturumlarına girmişti. ÖSYM sınav takviminde belirtilen günün gelmesiyle beraber KPSS sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile Lisans sınav sonucu öğrenme ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 08:47 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:47
        1

        ‘’KPSS sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. ÖSYM takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları açıklanma tarihi 10 Ekim olarak işaretlenmişti. Takvim doğrultusunda sonuçlar bugün erişime açılacak. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, puanlarına ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden erişebilecek. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı…

        2

        2025 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Lisans KPSS sınav sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.

        3

        2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2025 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ‘’https://sonuc.osym.gov.tr’’ internet adresinden ve mobil uygulamalarından giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        2025 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        5

        Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo[1]2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

        Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        2025 KPSS A GRUBU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
