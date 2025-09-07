KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF 2025: ÖSYM ile (GY-GK) KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenleniyor. Adayların 130 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek'ten 60 soru, Genel Kültür'den 60 soru olmak üzere toplam 120 soruya yanıt vermesi isteniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler GY-GK KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilecek. 2025 KPSS soruları ve cevap anahtarı üzerinden resmi olmayan sonuçlara göre doğrular ve yanlışlar kontrol edilebilecek. Peki, 2025 Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, nasıl görüntülenir? İşte detaylar...
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ise KPSS soruları ve cevapları 2025 PDF araştırmaları başlayacak. Tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak ve kendi yanıtlarının doğruluğunu öğrenmek isteyen binlerce aday ‘’KPSS Lisans soruları ve cevapları yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arayacak. KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum 13 Eylül’de, 3. oturum ise 14 Eylül’de düzenlenecek. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS Lisans soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
2025 KPSS LİSANS GY-GK OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025 KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.
GY-GK KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.
Buna göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 7 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 8 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
2025 KPSS Lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.