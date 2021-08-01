2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava giren vatandaşlar bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sorularını ve cevaplarını öğrenmek istiyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak daha önceki sınavlar göz önüne alındığında sınav soru ve cevaplarının 1 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.