KPV - Haka maçı istatistikleri

KPV ve Haka, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi KPV 23 puanla 3. sırada, Haka 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi KPV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Haka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; KPV galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Haka galibiyet oranı 0.00.

KPV son hafta oynanan OPS-jp maçında 1-1 berabere kaldı.

Haka, GrIFK karşılaşmaında 2-1 yenildi.

KPV, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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