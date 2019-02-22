Gıda şirketi Kraft Heinz'in 2018'in son çeyreğinde 12.6 milyar dolarlık kayıp yaşaması, şirketin başını yaktı. Öyle ki, zararın açıklandığı raporda, Ekim ayından beri Kraft Heinz hakkında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı.

Gelişmeler, şirketin değerini bir günde yüzde 20 oranında düşürdü. Soruşturmanın ise, şirketin tedarik operasyonları ile ilgili olduğu öğrenildi.

HİSSELER 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Milyarder işadamı Warren Buffett'in en büyük yatırımlarından biri olan şirketin yaşadıklarının, tüketici eğilimlerindeki değişimi yansıttığını kaydeden uzmanlar, pazarda sağlıklı ürünlere yönelik ilginin arttığını vurguluyor.

Borsada 12 milyar dolarlık değer kaybeden Kraft Heinz'in hisseleri, böylece Heinz'in Kraft'ı satın aldığı 2015 yılından beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

'2020'DEN İTİBAREN KÂR ELDE EDECEĞİZ'

Kraft Heinz CFO'su David Knopf, "2019'da geriye doğru bir adım atmayı bekliyoruz. Tutarlı kâr büyümesini ise 2020 yılından itibaren öngörüyoruz" dedi.

Şirketin arkasında ise Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway ve Brezilyalı 3G Capital bulunuyor. Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway'in bir günlük kaybı 4.2 milyar dolar oldu.

Berkshire Hathaway ve 3G, 2013 yılında 28 milyar dolar karşılığında Heinz'in kontrolünü devralmıştı.